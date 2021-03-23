"Республика ШКИД": непростая судьба культового фильма о беспризорниках

Фильм "Республика ШКИД" вышел на экраны в 1966 году и до сих пор нежно любим зрителями. Однако картина могла и вовсе не появиться на экранах, даже несмотря на то, что одним из авторов повести и сценария был заслуженный литератор Леонид Пантелеев.

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