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Знаменитый музыкант попал в реанимацию с сердечным приступом

Знаменитый музыкант попал в реанимацию с сердечным приступом

Несчастье произошло с известным андеграундным поэтом и музыкантом Ником Рок-н-Роллом (Николай Кунцевич). 60-летнему панк-исполнителю экстренно понадобилась помощь медиков.
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Артист почувствовал себя плохо в поезде из Вышнего Волочка до Санкт-Петербурга. В Северную столицу он ехал в гости. К счастью, певца успели довезти до реанимации Александровской больницы и спасти.

У звезды диагностировали сердечный приступ. Концертный директор знаменитости сообщил, что сейчас Ник Рок-н-Ролл в сознании и может говорить. Врачи пристально следят за его состоянием.

Николай Кунцевич — одна из главных фигур российского панка. Музыкант является соратником Егора Летова и одним из самых эпатажных артистов своего времени. Ник Рок-н-Ролл – один из основоположников "рок-перфоманса" и шок-рока в России.

В официальном инстаграм-аккаунте исполнителя появилась информация о том, что во время операции Николаю Кунцевичу установили два стента. Для того, чтобы они прижились, певцу каждый день необходимо принимать дорогостоящие препараты и проходить дальнейшую диагностику.

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Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Автор: 18 марта 2021, 17:05 Источник: Телеграм-канал Mash на Мойке • Требует проверки

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