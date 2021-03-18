Знаменитый музыкант попал в реанимацию с сердечным приступом

Артист почувствовал себя плохо в поезде из Вышнего Волочка до Санкт-Петербурга. В Северную столицу он ехал в гости. К счастью, певца успели довезти до реанимации Александровской больницы и спасти.
У звезды диагностировали сердечный приступ. Концертный директор знаменитости сообщил, что сейчас Ник Рок-н-Ролл в сознании и может говорить. Врачи пристально следят за его состоянием.
Николай Кунцевич — одна из главных фигур российского панка. Музыкант является соратником Егора Летова и одним из самых эпатажных артистов своего времени. Ник Рок-н-Ролл – один из основоположников "рок-перфоманса" и шок-рока в России.
В официальном инстаграм-аккаунте исполнителя появилась информация о том, что во время операции Николаю Кунцевичу установили два стента. Для того, чтобы они прижились, певцу каждый день необходимо принимать дорогостоящие препараты и проходить дальнейшую диагностику.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Как по по-вашему, мир победит пандемию?
Прекратить насилие над женщинами
Беременную бросил парень
Дьяволы существуют
Подскажите что мне делать?
Отбеливающие пасты
На курорты со справкой
Сила воли
Хочу стать дьяволом