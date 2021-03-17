Алкоголизм, нищета и обвинения в изнасиловании: как сложилась судьба звезды сказок Роу

Для начинающего артиста эта работала стала путевкой в жизнь, тогда никто и представить себе не мог, чем все закончится. В то время голубоглазому красавцу актеру было всего 17 лет, и после выхода на экраны сказки Александра Роу он проснулся знаменитым на весь Советский Союз.
Режиссеру понравилось работать с Алексеем Катышевым, да и внешность парня отлично ложилась на образы сказочных персонажей. Почти сразу артисту достался еще один счастливый билет – роль в картине "Варвара-краса, длинная коса", в которой он сыграл рыбацкого сына Андрея.
Александр Роу видел в Алексее Катышеве большой потенциал и советовал ему поступать во ВГИК, но молодой человек почему-то не решился. В 1973-м режиссера не стало, а актера перестали звать на съемки. Самостоятельно пробиваться на пробы у артиста не получалось.
Когда Катышеву было 19 лет, он женился, почти сразу у него родились двое детей. Потеряв работу, прокормить семью у артиста не получалось. Впав в отчаянье, молодой человек начал выпивать. Жена пыталась бороться с зависимостью супруга, устраивала его на работу, гоняла дружков-собутыльников, но все было тщетно.
Алексей Катышев стал водителем молоковоза. Жители Ялты специально собирались у магазинов, чтобы посмотреть, действительно ли молоко развозит тот самый красавчик блондин из фильмов. Работа звезде не нравилась, тем более что он считал ее временной, а поэтому без зазрения совести продолжал выпивать. Руководству надоели пьяные выходки артиста, и его уволили. Следом ушла и жена.
Жизнь звезды сказок Александра Роу пошла под откос. Как-то раз Алексей Катышев в очередной раз напился с друзьями, которые позвали с собой девушек. Вечеринка была бурной, а на утро гостья обвинила троих участников попойки в изнасиловании. Под подозрение попал и актер.
Во время следствия артист вину не признал. По его словам, он выпил так много, что проспал всю ночь и ничего не знал о надругательствах над барышней. Увы, милиционеры не верили. Ситуация решилась сама собой. Пострадавшая забрала заявление, но при условии: один из обвиненных на ней женится. Что удивительно, желающий нашелся.
Увы, Алексею Катышеву это не помогло. За время, пока он был в следственном изоляторе, родня продала квартиру его матери, оставив артиста без прописки и жилья. Бывшая звезда долгие годы не могла устроиться на нормальную работу, продолжала пить и скиталась по знакомым и друзьям.
В начале 2000-х помятый мужчина уже слабо напоминал того красавца, которого все знали по сказкам Александра Роу. Однажды в парке на артиста напала пьяная компания, которая избила его до полусмерти. С повреждения внутренних органов и проломленной головой Алексей Катышев попал в больницу, где скончался в ноябре 2006 года – одинокий, всеми забытый бомж.
Популярные темы форума
Как по по-вашему, мир победит пандемию?
Самая защищенная страна Россия
Прекратить насилие над женщинами
Беременную бросил парень
Дьяволы существуют
Отбеливающие пасты
Подскажите что мне делать?
Сила воли
Какая разница сколько лет?
На курорты со справкой