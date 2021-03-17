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Шоу-бизнес
Алкоголизм, нищета и обвинения в изнасиловании: как сложилась судьба звезды сказок Роу

Алкоголизм, нищета и обвинения в изнасиловании: как сложилась судьба звезды сказок Роу

Александр Роу в начале 60-х готовил к выходу сказку "Морозко", часть сцен были отсняты на Ялтинской киностудии. Там он обратил внимание на одного из работников – симпатичного парня по имени Алексей Катышев. В итоге режиссер пригласил молодого человека в свою следующую картину "Огонь, вода и медные трубы" и сразу доверил главную роль.
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Для начинающего артиста эта работала стала путевкой в жизнь, тогда никто и представить себе не мог, чем все закончится. В то время голубоглазому красавцу актеру было всего 17 лет, и после выхода на экраны сказки Александра Роу он проснулся знаменитым на весь Советский Союз.

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Алексей Катышев в бедственном положении

Режиссеру понравилось работать с Алексеем Катышевым, да и внешность парня отлично ложилась на образы сказочных персонажей. Почти сразу артисту достался еще один счастливый билет – роль в картине "Варвара-краса, длинная коса", в которой он сыграл рыбацкого сына Андрея.

Александр Роу видел в Алексее Катышеве большой потенциал и советовал ему поступать во ВГИК, но молодой человек почему-то не решился. В 1973-м режиссера не стало, а актера перестали звать на съемки. Самостоятельно пробиваться на пробы у артиста не получалось.

Когда Катышеву было 19 лет, он женился, почти сразу у него родились двое детей. Потеряв работу, прокормить семью у артиста не получалось. Впав в отчаянье, молодой человек начал выпивать. Жена пыталась бороться с зависимостью супруга, устраивала его на работу, гоняла дружков-собутыльников, но все было тщетно.

Алексей Катышев стал водителем молоковоза. Жители Ялты специально собирались у магазинов, чтобы посмотреть, действительно ли молоко развозит тот самый красавчик блондин из фильмов. Работа звезде не нравилась, тем более что он считал ее временной, а поэтому без зазрения совести продолжал выпивать. Руководству надоели пьяные выходки артиста, и его уволили. Следом ушла и жена.

Жизнь звезды сказок Александра Роу пошла под откос. Как-то раз Алексей Катышев в очередной раз напился с друзьями, которые позвали с собой девушек. Вечеринка была бурной, а на утро гостья обвинила троих участников попойки в изнасиловании. Под подозрение попал и актер.

Во время следствия артист вину не признал. По его словам, он выпил так много, что проспал всю ночь и ничего не знал о надругательствах над барышней. Увы, милиционеры не верили. Ситуация решилась сама собой. Пострадавшая забрала заявление, но при условии: один из обвиненных на ней женится. Что удивительно, желающий нашелся.

Увы, Алексею Катышеву это не помогло. За время, пока он был в следственном изоляторе, родня продала квартиру его матери, оставив артиста без прописки и жилья. Бывшая звезда долгие годы не могла устроиться на нормальную работу, продолжала пить и скиталась по знакомым и друзьям.

В начале 2000-х помятый мужчина уже слабо напоминал того красавца, которого все знали по сказкам Александра Роу. Однажды в парке на артиста напала пьяная компания, которая избила его до полусмерти. С повреждения внутренних органов и проломленной головой Алексей Катышев попал в больницу, где скончался в ноябре 2006 года – одинокий, всеми забытый бомж.

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Кадр из фильма "Огонь, вода и... медные трубы" (1967)
Автор: 17 марта 2021, 14:27 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник

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