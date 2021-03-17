"Выкашливала всю гадость": разбитая Свиридова заговорила о желании умереть

В программе "Точь-в-точь" на первом канале Алена предстала перед публикой в образе Эми Уайнхаус. В своем "Инстаграм" она опубликовала откровенный пост, который тронул многих.



Она задумалась о тяжелых минутах своей жизни. Артистка призналась, что алкоголь всегда вызывал у нее отвращение. Ее методом "избавления" от печальных мыслей стали сигареты. "Курила одну за одной и хотела умереть", – вспомнила певица. Тогда подобное состояние могло сохраняться дольше месяца. Однако организм звезды сам понимал, когда нужно остановиться. У нее случался серьезный бронхит.

Она лежала с высокой температурой и "выкашливала всю гадость", которая накопилась за время курения. Позднее температура падала, и депрессивное состояние отпускало Алену Свиридову. После этого она долго не могла смотреть на табачную продукцию, а жизнь начинала играть новыми красками.

Последний раз такой непростой этап наступал в ее жизни 15 лет назад. Сейчас звезда сомневается, что ее несчастная любовь стоила таких страданий. Ее переживания кажутся ей не совсем настоящими, потому что исполнительница всегда знает: кому-то намного хуже чем ей. Ее родственники прошли через репрессии, и память теперь – то, что помогает ей не впадать в состояние упадка.

Однако Алена Свиридова хорошо понимает свою героиню и считает, что у Эми Уайнхаус страдания были настоящими. "Включилась программа на самоуничтожение", – комментирует звезда. Ей очень жаль покойную артистку.