"Произведение искусства": показанный Собчак унитаз вызвал фурор

В своем инстаграм-аккаунте телеведущая заявила, что восхищена холодным краем. Ксения Собчак отметила гостеприимство местного населения, почитание традиций и стойкий характер людей.
Знаменитость угостили чаем и земляничным вареньем, а также подарили костюмы местных дизайнеров. Звезда добавила, что культуру народа все-таки надо оценивать по туалетам.
Ведущая сняла и опубликовала сортир в народном театре в якутской деревушке. В ролике виден красивый фарфоровый унитаз, встроенный в деревянный стал с подлокотниками и высокой спинкой.
По мнению ряда фолловеров, этот унитаз — настоящее произведение искусства и показатель чуткого отношения к людям. Но многие не поверили в то, что в Якутии везде такие туалеты.
Одна из местных жительниц отметила, что никогда не видела ничего подобного в родном краю. "Это даже не сортир. Это клозет! А остальные сортиры, которые не вошли в подборку, видимо, в будущем фильме есть – просторы и леса.", – высказался другой подписчик Ксении Собчак.
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