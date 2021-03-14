"Состояние отвратительное": раздавленной Моргуновой потребовалась сиделка

Весной 2020 года Народная артистка России потеряла единственного сына. Светлана Моргунова тяжело переживает утрату.

После похорон наследника знаменитость закрылась дома. Светлана Моргунова перестала общаться с друзьями, забыла коллег. Диктора навещают только близкие родственники.

ПО ТЕМЕ Моргунова жестко отреагировала на слова Березина про ее алкоголизм: С ума сошел

6 марта Светлана Моргунова отпраздновала 81-летие. Поздравить знаменитость приезжали волонтеры. Народная артистка сама открыла дверь гостям.

Пришедших Светлана Михайловна в квартиру не пустила, сославшись на недомогание. Дескать, даже беседовать нет сил.

Как рассказала Моргунова, в быту ей помогает сиделка. Не забывают артистку невестка и внучка. Родственницы постоянно приезжают к телеведущей. Светлана Михайловна держится только ради близких.

Знаменитость не стала скрывать, что потеряла здоровье на фоне стресса. Светлана Моргунова, раздавлена, опустошена и разбита. "Состояние отвратительное. Потеряла сына, ужасно!" – сказала она. Стоит отметить, что волонтеры не сразу узнали в растерянной, осунувшейся женщине Народную артистку России.

Как писали "Дни.ру", сын Светланы Моргуновой, Максим,скончался весной прошлого года. Незадолго до трагедии у отпрыска звезды диагностировали коронавирусную инфекцию. Мужчина обратился к медикам. Максиму назначили терапию и отправили домой лечиться. Сын Моргуновой выполнял все предписания врачей и на самочувствие не жаловался. Вечером 19 мая Максим перестал выходить на связь...