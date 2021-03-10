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Вдова Абдулова сделала заявление после слухов о новом романе

Вдова Абдулова сделала заявление после слухов о новом романе

Поговаривают, что жена покойного Александра Абдулова Юлия завела любовника. Женщина не любит говорить о личной жизни.
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13 лет минуло с тех пор, как не стало знаменитого актера. Избранница звезды театра и кино воспитывает их общую дочь Евгению и не балует журналистов общением. Но теперь Юлии пришлось отреагировать на появившиеся в СМИ слухи.

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 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Соседи вдовы Александра Абдулова судачат о том, что у женщины появился возлюбленный. По имеющейся информации, его зовут Юрий Подольский. Мужчина трудится в сфере массмедиа и ТВ. Его машина почти все время находится возле дома Юлии.

По словам соседей, с мужчиной вдова артиста ездит на дачу, он остается у нее на ночь. Кроме того, по слухам, пара ездила на совместный отдых.

Сама Юлия оказалась очень лаконична, комментируя сплетни. Она заявила, что находится не в Москве, отдыхает, и вообще, говорить ей неудобно.

"У меня в жизни все хорошо", — сказала, как отрезала, вдова Александра Абдулова.

13-летняя наследница актера – личность творческая. Говорят, она очень похода на бабушку, мать Александра Абдулова и на него самого.

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Александр Абдулов. Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 10 марта 2021, 18:12 Источник: "Комсомольская правда" • Требует проверки

комментарии

Ответить:

Гость639909
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Достойная женщина через 13 (!!!) лет после смерти мужа возможно устроит свою личную жизнь. Правильно и наконец-то! Дай Бог ей счастья.
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