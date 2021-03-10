Вдова Абдулова сделала заявление после слухов о новом романе

13 лет минуло с тех пор, как не стало знаменитого актера. Избранница звезды театра и кино воспитывает их общую дочь Евгению и не балует журналистов общением. Но теперь Юлии пришлось отреагировать на появившиеся в СМИ слухи.
Соседи вдовы Александра Абдулова судачат о том, что у женщины появился возлюбленный. По имеющейся информации, его зовут Юрий Подольский. Мужчина трудится в сфере массмедиа и ТВ. Его машина почти все время находится возле дома Юлии.
По словам соседей, с мужчиной вдова артиста ездит на дачу, он остается у нее на ночь. Кроме того, по слухам, пара ездила на совместный отдых.
Сама Юлия оказалась очень лаконична, комментируя сплетни. Она заявила, что находится не в Москве, отдыхает, и вообще, говорить ей неудобно.
"У меня в жизни все хорошо", — сказала, как отрезала, вдова Александра Абдулова.
13-летняя наследница актера – личность творческая. Говорят, она очень похода на бабушку, мать Александра Абдулова и на него самого.
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