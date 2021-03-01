Бывшую участницу группы Little Big нашли мертвой в своей квартире

Как сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке", Анна Кастельянос, чей рост не превышал 130 сантиметров, часто жаловалась на боли в спине. Из-за дискомфорта экс-участница группы Little Big в последнее время практически не вставала с кровати.
Накануне артистку решил навестить волонтер. Он и обнаружил бездыханное тело Анны. Вскоре на месте появились медики и сотрудники правоохранительных органов. Что стало причиной смерти Кастельянос, пока неизвестно.
Анна входила в состав группы Little Big с 2013 по 2014 годы. Коллектив получил такое название именно из-за роста солистки (little – англ. "маленький"). Фанаты прозвали певицу "маленьким счастьем".
Кастельянос не только пела, но и снималась в кино. В ее фильмографии значатся сериалы "Ментовские войны", "Клад", "Пером и шпагой". Также артистка вела мероприятия. Также Анну можно увидеть в фильме Игоря Копылова "В твоих глазах".
Как пишет Пятый канал, отцом экс-солистки группы Little Big является уроженец Кубы. В советские годы иностранец прибыл в Санкт-Петербург, где познакомился с будущей матерью Анны. Тогда женщина работала на заводе "Большевик".
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