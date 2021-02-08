"Будет триумфальным": появилась информация о возвращении убийцы Ефремова

Стоянов отметил, что в целом этот сериал можно назвать многострадальным. Изначально роль писали под него, но после создания пилотного выпуска возникли трудность, и съемки отложили. В итоге актер начал работу над другой лентой, поэтому не мог принять участие в "Вампирах", когда процесс возобновился. Создатели попросили артиста порекомендовать кого-то на его место.
"Они договорились с Ефремовым, и Миша снимался аккурат до пандемии", – рассказал Юрий Стоянов. Однако летом случилась авария, в результате которой погиб человек, и актера-убийцу отправили в колонию на семь с половиной лет. Проект снова потерял исполнителя главной роли, и продюсеры вернулись к кандидатуре Стоянова.
Как отметил актер, он подписал договор с тем условием, что, если бы Михаилу Ефремову дали условный срок, тот смог бы вернуться к работе. По словам артиста, на его коллегу выпало тяжкое испытание, и он несет его достойно. "Я знаю, как он сам себя не прощает", – говорит Стоянов.
При этом актер уверен, что после отсидки Ефремова ждет большое будущее. Бывший зэк будет востребован еще больше, чем раньше, и успех будет оглушительный. Главное, по мнению, звезды, чтобы коллега продержался все эти годы в тюрьме.
"Убежден: когда бы он ни вернулся, это возвращение будет триумфальным", – считает знаменитость.
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