Осужденному Ефремову грозит еще один срок

Ожидается продолжение судебного разбирательства, связанного со смертельным ДТП. По делу о ложных показаниях Михаилу Ефремову предстоит допрос и очная ставка с тремя подозреваемыми.

Сообщается, что Андрей Гаев, Александр Кобц и Теван Бадасян под присягой выдумали небылицы о тайном водителе, находившимся в момент аварии за рулем актерского джипа. В связи с этим Михаила Ефремова экстренно доставили в столицу из белгородской колонии.

Выяснилось, что вскрывшиеся подробности могут привести к неминуемым последствиям как для сомнительной троицы, так и для артиста. Стоит отметить, что работникам прокуратуры представится возможность привлечь к уголовной ответственности и экс-адвоката Эльмана Пашаева.

"Для Ефремова здесь места нет: это не он в суде плел легенды о таинственном злоумышленнике. Актера могут привлечь по статье 309 УК РФ "Подкуп или принуждение к даче показаний". Ефремову и Пашаеву предстоит грандиозная схватка, в которой каждый будет валить вину на другого", – сообщает источник.

Собеседник отметил, что в этой истории есть сразу несколько путей развития событий. Актер может признать, что защитник склонил его к подкупу свидетелей и получил на это определенную сумму. Конечно же, подобный исход крайне выгоден для Михаила Ефремова.

В противном случае, если вина Пашаева будет доказана, тогда адвокаты Ефремова могут настаивать, что его право на защиту было нарушено. Напомним, подобные условия служат основанием для отмены приговора и пересмотра дела.