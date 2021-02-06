Осужденному Ефремову грозит еще один срок

Сообщается, что Андрей Гаев, Александр Кобц и Теван Бадасян под присягой выдумали небылицы о тайном водителе, находившимся в момент аварии за рулем актерского джипа. В связи с этим Михаила Ефремова экстренно доставили в столицу из белгородской колонии.
Выяснилось, что вскрывшиеся подробности могут привести к неминуемым последствиям как для сомнительной троицы, так и для артиста. Стоит отметить, что работникам прокуратуры представится возможность привлечь к уголовной ответственности и экс-адвоката Эльмана Пашаева.
"Для Ефремова здесь места нет: это не он в суде плел легенды о таинственном злоумышленнике. Актера могут привлечь по статье 309 УК РФ "Подкуп или принуждение к даче показаний". Ефремову и Пашаеву предстоит грандиозная схватка, в которой каждый будет валить вину на другого", – сообщает источник.
Собеседник отметил, что в этой истории есть сразу несколько путей развития событий. Актер может признать, что защитник склонил его к подкупу свидетелей и получил на это определенную сумму. Конечно же, подобный исход крайне выгоден для Михаила Ефремова.
В противном случае, если вина Пашаева будет доказана, тогда адвокаты Ефремова могут настаивать, что его право на защиту было нарушено. Напомним, подобные условия служат основанием для отмены приговора и пересмотра дела.
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