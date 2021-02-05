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Обнародовано предсмертное письмо умершего после гей-оргии Шевчука

Обнародовано предсмертное письмо умершего после гей-оргии Шевчука

Фото: Дни.ру
54-летний Александр Шевчук оставил публичное послание незадолго до смерти. Запись стилиста в соцсети теперь обрела роковой смысл.
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Стилист, работавший практически со всеми российскими звездами, разместил загадочный пост в личном инстаграм-аккаунте за пару дней до трагедии. К публикации Александр Шевчук прикрепил свое фото.

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На снимке мужчина запечатлен в очках с красно-оранжевыми стеклами и бейсболке, на его лице легкая улыбка. "Вглядываясь в реальность, нас гложут раздумья... Что принесет нам завтрашний день? Радость, горе, разочарование, безденежье, измену друга, циничность работников по цеху, презрение общества, преданность наших младших братьев...", – написал стилист. Он добавил, что человек – высшее существо и никогда ни при каких обстоятельствах не должен потерять свое человеческое лицо.

Пост вызвал активный отклик у подписчиков. Запись набрала больше двух тысяч лайков и сотни комментариев. После смерти Александра Шевчука его фолловеры отметили, что публикация стала напутствием всем живым.

Напомним, стилист умер 24 января. У 54-летнего мужчины после гей-оргии открылось анальное кровотечение. Когда к Александру Шевчуку приехали врачи скорой помощи, они констатировали некроз тканей. Его экстренно госпитализировали и прооперировали. Однако спасти знаменитость не удалось.

Прощание с Александром Шевчуком прошло в Москве. На панихиду пришли артисты, с которыми работал стилист. Оплатила и организовала церемонию Лайма Вайкуле, но проводить мужчину в последний путь она не пришла. Александра Шевчука кремировали, а прах отправили на Украину, чтобы захоронить рядом с родными.

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Автор: 5 февраля 2021, 20:30 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Звезды отметили юбилей любимого стилиста

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