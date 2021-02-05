Обнародовано предсмертное письмо умершего после гей-оргии Шевчука

Стилист, работавший практически со всеми российскими звездами, разместил загадочный пост в личном инстаграм-аккаунте за пару дней до трагедии. К публикации Александр Шевчук прикрепил свое фото.
На снимке мужчина запечатлен в очках с красно-оранжевыми стеклами и бейсболке, на его лице легкая улыбка. "Вглядываясь в реальность, нас гложут раздумья... Что принесет нам завтрашний день? Радость, горе, разочарование, безденежье, измену друга, циничность работников по цеху, презрение общества, преданность наших младших братьев...", – написал стилист. Он добавил, что человек – высшее существо и никогда ни при каких обстоятельствах не должен потерять свое человеческое лицо.
Пост вызвал активный отклик у подписчиков. Запись набрала больше двух тысяч лайков и сотни комментариев. После смерти Александра Шевчука его фолловеры отметили, что публикация стала напутствием всем живым.
Напомним, стилист умер 24 января. У 54-летнего мужчины после гей-оргии открылось анальное кровотечение. Когда к Александру Шевчуку приехали врачи скорой помощи, они констатировали некроз тканей. Его экстренно госпитализировали и прооперировали. Однако спасти знаменитость не удалось.
Прощание с Александром Шевчуком прошло в Москве. На панихиду пришли артисты, с которыми работал стилист. Оплатила и организовала церемонию Лайма Вайкуле, но проводить мужчину в последний путь она не пришла. Александра Шевчука кремировали, а прах отправили на Украину, чтобы захоронить рядом с родными.
Популярные темы форума
Дети не успевают по предмету.
Навального посадили
Жена не хочет работать
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Должна женщина слушаться мужчину?
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Девочка 11 лет, подбирает вещи с помойки !!!
Зачем его сажать Навального?
Ищу мужа
Пособия для детей, это что?