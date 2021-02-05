Сын Кобзона будет продавать алкоголь под именем отца

Андрей Кобзон уже подал в Роспатент соответствующую заявку для регистрации товарного знака "Вдова Кобзон" по продаже алкогольной продукции. Спиртное будет предназначено не только для продажи в России. Речь идет о заграничном рынке.
Как сообщает "Спарк-Интерфакс", за границей алкоголь сына Иосифа Кобзона будет продаваться под названием Veuve Kobzon.
Стоит отметить, что два года назад сын артиста приобрел 15 гектаров земли недалеко от Новороссийска. На огромном участке бизнесмен хотел заниматься виноделием.
Напомним, сын Иосифа Кобзона Андрей родился в 1974 году. Он отучился в музыкальном институте в Голливуде. Работал ударником в коллективе "Воскресение", потом в "Моральном кодексе". После этого мужчина решил завязать с музыкой и стал бизнесменом.
В 1990-е Андрей Кобзон создал клуб "Джусто" и ресторан "Максим", также он стал автором проектов нескольких ресторанов в центре столицы. Помимо всего этого Андрей занимается продажей недвижимости. С раннего детства он привык к роскоши и никогда не нуждался в деньгах.
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