Зэк Ефремов выгнал адвоката и устроил скандал: Решил сэкономить

По словам заключенного, юрист взял на себя смелось заниматься делами, которые ему не поручали. Например, адвокат написал кассационную жалобу, занимался помилованием актера и общался с прессой. "В отношении Алешкина – принять дисциплинарные меры", – требует Михаил Ефремов.
Однако позднее стало известно, что юриста артист нанимал не самостоятельно, ответственность за это на себя взяла его близкая подруга. Позднее осужденный поставил и свою подпись на договор с адвокатом, причем в бумагах упоминалось и про кассационные жалобы, и про общение с прессой. Видимо, теперь актер передумал, хотя у доверителя претензий к Алешкину нет – по ее словам, он все действия с ней согласовывал.
Впрочем, есть и другое мнение, почему Михаил Ефремов отказался от этого адвоката и устроил скандал. Ирина Стерхова, гражданская жена погибшего Сергея Захарова, которую суд так и не признал потерпевшей по делу, считает, что актер просто не хочет помогать ей, как обещал.
Во время апелляции в суде Михаил Ефремов заявил, что не обделит финансовой поддержкой женщину, которую лишил любимого человека. Однако после оглашения приговора дело забуксовало. Андрей Алешкин был единственным адвокатом, который в итоге вел переговоры с Ириной Стерховой и ее представителем. По мнению женщины, компенсация на самом деле не входила в планы актера.
"Ефремов и его юристы уже привычно решили на мне сэкономить. Даже не сэкономить, а умышленно обмануть!" – заявила Стерхова.
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