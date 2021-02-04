"Дом-2" захотели переселить в сталинскую высотку в центре Москвы

"Солярис Промо Продакшн" хотела купить для своих нужд пристройку у сталинской высотки. Но как выяснилось, адреса этих объектов совпадают. Ни покупатель, ни продавец "Высотки-Промоушен" были не в курсе. Речь шла о сталинской высотке на Кудринской набережной в Москве, пишет телеграм-канал Mash.
Из-за неразберихи в документах Росреестр не подписал бумаги и начал проверку. После проведенных проверок и экспертиз, а также ходатайства Минкульта адрес оставили легендарной высотке.
Пристройку же, на которую и претендовали создатели "Дома-2", обозначили как "владение 1" и оставили ее за "Солярис Промо Продакшн".
Информация о том, что телеканал ТНТ закрывает "Дом-2", появилась в декабре прошлого года. С тех пор судьба проекта была в подвешенном состоянии. Ходили слухи о том, что съемки продолжатся на площадке в Подмосковье, а новые выпуски будут выходить в онлайн-формате. Также поговаривали, что к участникам "Дома-2" присоединятся успешные блогеры из "Тик-Тока".
Как сообщали "Дни.ру", телепроект "Дом-2" переезжает на другой телеканал. Он будет существовать в другом формате и с новыми участниками.
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