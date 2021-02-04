Азиза осталась одна после скандалов с многочисленными любовниками

Еще недавно певица Азиза убивалась от горя после сорванной свадьбы с Давидом Григоряном. Когда звезда узнала о его наглой измене, да еще и накануне бракосочетания, она со скандалом и позором прогнала его. Теперь артистка снова счастлива.

Советская, узбекская и российская эстрадная певица Азиза родилась в Ташкенте. Сейчас ей 56 лет, но выглядит она просто великолепно. Это признают любители ее песен и, конечно, мужчины. Поэтому Азиза никогда не бывает одна. Из предыдущих неудачных отношений с бизнесменом Давидом Григоряном она с головой бросилась в новые – с обворожительным итальянцем Александро.

Мужчина настолько влюблен в артистку, что сделал ей предложение прямо в студии программы "Пусть говорят" с Дмитрием Борисовым. Он заказал для нее у ювелира кольцо с гравировкой ее имени. Азиза была обескуражена и после того, как обожглась о неудачу, не стала сразу отвечать согласием.

Однако как выяснилось, после эфира певица осталась одна. Воздыхатель не стал оставаться в Москве и отправился обратно в Италию.

"30 января улетел. Я в аэропорт не поехала. Не люблю расставания. Но, конечно, я уже по нему скучаю", – рассказала Азиза.

По словам певицы, пара поддерживает отношения по видеосвязи. Никакого разлада у них нет. несмотря на то, что Александро не является профессионалом в музыкальной сфере, но тем не менее сочиняет для любимой стихи и песни.