Ефремов припрятал от жены миллионы для побега за границу

Ранее в Сети появились слухи, что артист поссорился с супругой Софьей Кругликовой и не дает ей доступ к деньгам. Адвокат звезды Петр Хархорин опроверг эти данный и заявил, что вопрос с банком был решен много месяцев назад. Однако Эльман Пашаев не советует верить правозащитнику и уверяет, что артист вряд ли кому-то отдаст ключи от банковской ячейки.
По словам юриста, Михаил Ефремов, может, и дал жене доступ к счету, но лишь к тому, где у него хранится всего пять миллионов. А вот банковская ячейка, в которой припрятаны сотни миллионов, до сих пор остается в ведении актера, и эти деньги он никому никогда не отдаст. "Сто миллионов – скромная сумма, берите выше", – говорит Эльман Пашаев.
Также анонимный источник из окружения актера заявил, что тот якобы планирует сбежать за границу после освобождения. Именно поэтому Михаил Ефремов и не собирается передавать жене права на банковскую ячейку. Он хочет обеспечить себе безбедную старость, ведь неизвестно, будет ли у него возможность работать после освобождения.
Напомним, Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП 8 июня 2020 года. Пьяный артист будучи за рулем иномарки вылетел на встречную полосу Садового кольца в Москве. В результате столкновения погиб водитель курьерской службы, в автомобиль которого врезалась машина актера. В итоге звезду приговорили к семи с половиной годам лишения свободы.
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