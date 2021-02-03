Почему Аллу Иошпе похоронили рядом с Иосифом Кобзоном

Алла Иошпе никогда не скрывала своих еврейских корней, часто пела на идише и иврите. "Мой папа, Янкель Иошпа, еще мальчиком пел в хоре при синагоге и в хедере (базовая начальная школа в традиционной еврейской ашкеназской системе образования – Прим. ред.), – рассказывала Алла Яковлевна, а наша московская квартира располагалась во дворе Еврейского театра Михоэлса".
Именно поэтому выбор некрополя для могилы певицы кажется оправданным. Именно здесь, на юго-западе Москвы, еще в начале 30-х годов прошлого столетия было открыто Новое еврейское кладбище. Захоронения сынов и дочерей иудейских сегодня занимают нескольких престижах участков центрального кладбища, включая главную дорогу. Тут есть даже синагога! А в начале 2017 года территория была расширена благодаря организации отдельной полностью иудейской части площадью 5,8 га, могилы на которой оформляются в едином стиле и не имеют оград.
На Востряковском кладбище столицы 2 сентября 2018 года похоронили и Иосифа Кобзона – он сам хотел лежать возле матери. "Я написал бумагу, в которой завещал себя похоронить рядом с мамой Идой Исаевной на Востряковском кладбище. Выкупил там участок, – незадолго до кончины рассказывал "Дни.ру" певец. – Это наше родовое место. Своим любимым внучкам я рассказываю об истории семьи, беру их с собой на могилу поклониться бабушкам и дедушкам".
Сегодня на Востряковском кладбище, считающемся главным иудейским погостом в России, покоятся многие уважаемые люди – физик Андрей Сахаров, лингвист Дитмар Розенталь, маг Юрий Лонго, предсказатель Вольф Мессинг, юморист Ян Арлазоров.
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