Вместо Атлантики на помойку: что стало с прахом Криса Кельми

За несколько месяцев до кончины здоровье Криса Кельми совсем разрушилось. Он даже не мог самостоятельно ходить. Все свое имущество на сумму более ста миллионов рублей он оставил супруге и сыну. Перед смертью артист просил лишь об одном – развеять его прах над океаном, но близкий друг семьи не верит в то, что его воля была выполнена.
Похороны Криса Кельми проходили в закрытом режиме. Его кремировали на Николо-Архангельском кладбище. Родные уверяли, что обязательно сделают все, о чем просил перед смертью. Но что стало с прахом звезды, никто так и не узнал. Многие поклонники артиста уверены, что его прах вместо Атлантики отправился на мусорку.
Вдова Криса Кельми не комментирует данную информацию. На вопросы друга артиста Владимира Шанса она не отвечает. Приятель Криса решил сам выяснить, что же стало с прахом его товарища.
Для этого он приехал на Головинское кладбище, где располагается семейное захоронение Кельми. Там покоятся отец, мать и бабушка Криса. Неожиданно Владимир увидел засыпанную снегом урну без опознавательных знаков. Он подумал, что это был прах звезды, рассказал Шанс на передаче "Прямой эфир" на канале "Россия 1".
По словам ведущего программы Андрея Малахова, установить ДНК-принадлежность после кремации почти невозможно. Практически все клетки повреждены. Однако лаборатория в Японии может это сделать. Так что, возможно, поклонники скоро узнают правду.
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