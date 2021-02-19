"Я их видеть не могу никого": Мягков перед смертью оплевал коллег

Накануне стало известно о том, что в Москве скончался Андрей Мягков. Актера без сознания нашла его супруга Анастасия Вознесенская, вызвала врачей, но они уже не смогли ничем помочь. В студии шоу "Прямой эфир" показали последнее интервью артиста.

Незадолго до смерти он согласился пообщаться с Андреем Малаховым. Беседа прошла дома у телеведущего. Как признался Мягков, он следит за деятельностью шоумена и очень ему импонирует. Правда, у актера было одно условие: он попросил ведущего шоу "Прямой эфир" не спрашивать его о роли в "Иронии судьбы".

При этом Андрей Мягков очень тепло отозвался о работе над фильмом. По его словам, Эльдар Рязанов собрал на площадке замечательную команду. Со многими коллегами у него сложились дружеские отношение. Тем удивительнее было для него, когда на похороны Рязанова не пришли многие из "его" актеров.

Принципиальный Андрей Мягков даже перестал общаться с теми артистами, кто проигнорировал траурную церемонию. "Я их видеть не могу никого. Это плохо, но это так. Он им делал карьеру, он их снимал, и вдруг не прийти на панихиду", – отметил актер в эфире шоу "Прямой эфир". От отказался понимать коллег. Правда, предположил, что подобное случилось из-за конфликта Рязанова с Михалковым, и кто-то из артистов просто принял сторону другого режиссера.

Напомним, Андрей Мягков скончался у себя дома от острой сердечной недостаточности. После его смерти друзья переживают за состояние Анастасии Вознесенской. Артисты прожили вместе больше полувека и были друг для друга самыми близкими людьми.