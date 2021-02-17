"Душат, насилуют, убивают": жизни Понаровской угрожает опасность из-за приемной дочери

Ирина Понаровская вспоминала, что девочку ей отдала сама мать. Тогда она жаловалась звезде на тяжелую жизнь и умоляла забрать ребенка в благополучную семью. В то время певица не могла забеременеть, поэтому восприняла предложение как надежду на счастливое материнство.
Бывший супруг Ирины Вейланд Родд отметил, что с самого начала был против чужого ребенка в семье. Понаровская была совершенно окрылена этой идеей, но муж сказал ей, что не одобряет такое решение. Его сомнения усилились, когда он увидел маму девочки. Музыкант рассказал, что маленькая Настя выглядела "упитанной и нормальной", а вот Гарбовская вела себя странно. По словам артиста, она постоянно дергалась и просто напугала его. Вейланд сказал возлюбленной, что женщина больна, поэтому не стоит забирать ее ребенка.
Позднее начало происходить страшное. У счастливой пары родился сын, все складывалось замечательно, но в какой-то момент внимательного мужа стало настораживать присутствие Анастасии в доме. Будучи еще совсем маленькой, она подходила к кроватке малыша с ножницами и смотрела на него.
Не совсем корректное поведение Гарбовской отметили все присутствующие. Периодически она внезапно вскакивала и уходила за кулисы, но потом снова прибегала в студию. Женщина так и не смогла объяснить, почему и зачем обвиняет артистов и совершенно не обрадовалась встрече с дочерью.
Ближе к концу передачи Марина заявила, что ее предали все. Она рассказала, что во снах Ирина и Вейланд душат ее. "Они меня душат, насилуют, убивают", – внезапно заявила женщина. Она отметила, что хотела бы убить их.
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