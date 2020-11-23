Безответственность: Понаровская бросила родную сестру и не приехала на похороны отца

Понаровская пошла по стопам папы в творчестве. Исполнительница хита "Рябиновые бусы" сделала блестящую карьеру. Ее отец Виталий Борисович был заслуженным артистом России. Во втором браке у него родилась еще одна дочь, которая тоже хотела стать артисткой. Но слава старшей сестры затмила ее, и тягаться с такой величиной оказалось невозможно.
В эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" Ирина Понаровская встретилась со своей родственницей впервые за 30 лет.
Надежда вспомнила, как сначала у них были хорошие отношения. Она рада была видеть старшую сестру, которая когда-то держала ее маленькую на руках. С тех много воды утекло, их дороги почему-то разошлись, и родные сестры больше не виделись.
"Когда я родилась, Ирина уже была эстрадной певицей. Мы с папой ходили к ней на концерт, ездили в Москву", – рассказывает Надежда.
Слава Ирины Понаровской затмила Надежду. Младшая сестра поначалу тоже строила звездную карьеру, работала в группе отца. Но ее постоянно сравнивали с Ириной, причем не с лучшей стороны. Ее это обижало, и в итоге она бросила это занятие.
Ирина Понаровская не считает, что виновата в несложившейся карьере родной сестры. "Это не безответственность. А зачем я нужна там?" – сказала она в эфире программы.
В 1996 году их отец Виталий Борисович умер от почечной недостаточности. Ирина Понаровская не смогла приехать на похороны, так как в это время оказалась в зоне ЧС в Тунисе.
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