Понаровскую обвинили в похищении ребенка

Женщина появилась в студию программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1". Ирина Понаровская не раз говорила, что спасла девочку в младенчестве. Якобы ребенок жил в жутких условиях.
Однако позже Анастасия Кормышева оказалась в детском доме. Певица же с мужем-музыкантом Вейландом Роддом стали воспитывать собственного сына.
Родительница Кормышевой обвинила артистку во лжи. По словам женщины, звезда в свое время украла у нее дочь, чтобы "поиграть" с понравившимся ребенком.
Якобы муж Ирины Понаровской забрал Настю из семьи, побил ее мать и угрожал. Марина Гарбовская заверила, что не обдавала сама дочь в семью исполнительницы и никогда не требовала с них деньги. Она добавила, что за долгие годы у нее так и не вышло вернуть себе наследницу.
Вместо Ирины Понаровской на шоу пришла ее директор. Она обвинила родительницу Анастасии Кормышевой в желании пропиариться на имени знаменитости. Также она заявила, что женщина сама отдала артистке больную двухмесячную дочь.
Также представитель Ирины Понаровской предложила провести тест ДНК, чтобы проверить родство приемной дочери исполнительницы и Марины Гарбовской. Напомним, звезда вернулась в Россию в 2018 году и решила возобновить сольную карьеру.
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