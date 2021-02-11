"Наблюдает за мной 15 лет": жених-итальянец Азизы навел на подозрения

В январе Азиза получила предложение от нового возлюбленного, итальянца Александро. Молодой человек не постеснялся сделать это во время съемок ток-шоу "Пусть говорят". Родные переживают за артистку. Они скептически отнеслись к желанию мужчины жениться на певице.

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