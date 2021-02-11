"Наблюдает за мной 15 лет": жених-итальянец Азизы навел на подозрения

56-летняя Азиза познакомилась с Александро в Сети. Мужчина записался на онлайн-уроки по вокалу, которые ведет певица. Узнав о том, что артистка рассталась с очередным избранником, итальянец решил сблизиться с ней.
Беседуя с журналистами, Азиза не стала скрывать, что родственники не доверяют ее новому возлюбленному. Они отметили, что Александро "как-то быстро влюбился", поэтому наводит на различные подозрения. Близкие считают, что певица, которая не раз обжигалась в отношениях, должна быть осторожней.
На самом деле итальянец влюбился в Азизу не сразу. "Оказалось, что он наблюдает за мной уже 15 лет", – рассказала артистка. Певица также отметила, что Александро своими поступками доказывает: у него серьезные намерения. Мол, не каждый способен сделать предложение перед многомиллионной аудиторией.
При этом Азиза не торопится говорить заветное "Да, я согласна". Весной она хочет отправиться в Италию и посмотреть, где живет ее новый избранник. Александро же не может ждать, когда возлюбленная закончит дела в Москве, поэтому намерен приехать за ней сам.
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