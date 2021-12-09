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Шоу-бизнес
"Ни третье, ни пятое, ни десятое": Соседов прошелся по выскочке Бузовой

"Ни третье, ни пятое, ни десятое": Соседов прошелся по выскочке Бузовой

Музыкальный критик порассуждал о феномене Ольги Бузовой.
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Сергей Соседов назвал сильные стороны поющей ведущей. Он даже сравнил звезду с американской поп-дивой Мадонной. По словам шоумена, именно он в свое время назвал Ольгу Бузову феноменом. И это ей очень понравилось.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Ведь, как заявил он, телеведущая – вовсе не певица и не актриса. "Ни третье, ни пятое, ни десятое. Но она — Бузова", – высказался критик. Он отдал должное воле к успеху знаменитости, которая у нее просто безгранична. Сергей Соседов отметил, что Ольга Бузова создала себя сама.

Звезда действительно много занимается с педагогами по вокалу и работает над своей фигурой, регулярно посещая фитнес-клубы. Кроме того, исполнительница отрабатывает все сценические движения на танцполе.

По мнению телеведущего, Ольга Бузова, как и Мадонна, добилась известности, не будучи профессионалом своего дела. Американская певица тоже создала себя как шоувумен и много для этого трудилась.

Кроме того, Мадонна, как и Ольга Бузова, постоянно подвергается критике за свои эпатажные поступки, их обеих считают в некоторой мере выскочками, но вместе с тем они имеют многомиллионную армию поклонников. Напомним, недавно Ольга Бузова легла в больницу поправить здоровье.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 декабря 2021, 21:46 Источник: Ютуб-шоу "Алена, блин!" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Многие снова будут крутить у виска": Бузова о доходах, отношениях после развода и стрессе родителей

комментарии

Ответить:

...гость
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а соседов что то активно участвует в жизни этой твари,скорее вливание сделали,что он занимался с участниками, что бездарно безголосое существо отобрала А КАК ЭТА идиотка надоела уже начинают явно выкидывать её из различных мероприятий ,не хотят смотреть на рожу которая надоела в фильмах,как это убогую, выгнали их театра ,ДА просто стоит почитать комментарии про неё ,тогда станет понятно, эту мегеру НЕНАВИДЯТЧто то не видно ,не слышно что бузова занимается вокалом , все знают так на её халтурное шоу никто не захотел идти ,и концертов что то у неё давно нет ,эта дура больше врет
...гость
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Откуда соседов взял,что бузова успешна в шоу бизнесе ,тогда пусть напишет где? за все что берется, всё преврашается в <цензура>,а если появляется в коллективном проекте с "успехом "все проваливается ,гадина умеет скандалить где она там все плохо ,а про занятие по вокалу,занятие танцами ,соседов вы видели? <цензура> бузова лживая стерва ,привыкли про неё писать вранье,а как иначе ,надо как то это бездарное существо раскручивать Лучше пусть соседов напишет ,как эта <цензура> была наставницей на шоу Хфактор ,если она сама без голоса и слуха ,
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