"Ни третье, ни пятое, ни десятое": Соседов прошелся по выскочке Бузовой

Сергей Соседов назвал сильные стороны поющей ведущей. Он даже сравнил звезду с американской поп-дивой Мадонной. По словам шоумена, именно он в свое время назвал Ольгу Бузову феноменом. И это ей очень понравилось.
Ведь, как заявил он, телеведущая – вовсе не певица и не актриса. "Ни третье, ни пятое, ни десятое. Но она — Бузова", – высказался критик. Он отдал должное воле к успеху знаменитости, которая у нее просто безгранична. Сергей Соседов отметил, что Ольга Бузова создала себя сама.
Звезда действительно много занимается с педагогами по вокалу и работает над своей фигурой, регулярно посещая фитнес-клубы. Кроме того, исполнительница отрабатывает все сценические движения на танцполе.
По мнению телеведущего, Ольга Бузова, как и Мадонна, добилась известности, не будучи профессионалом своего дела. Американская певица тоже создала себя как шоувумен и много для этого трудилась.
Кроме того, Мадонна, как и Ольга Бузова, постоянно подвергается критике за свои эпатажные поступки, их обеих считают в некоторой мере выскочками, но вместе с тем они имеют многомиллионную армию поклонников. Напомним, недавно Ольга Бузова легла в больницу поправить здоровье.