Взбешенный Соседов оправдался за хамство: Это разговоры на кухне

Сергей Соседов достаточно редко дает интервью, но его имя постоянно мелькает в заголовках. На этот раз он пришел к Алене Жигаловой.

Журналистка, которая более широко известна как ведущая программы "Алена, блин!", решилась пригласить скандального критика к себе и задать ему те вопросы, которые ранее никто не решался. Так, она поинтересовалась, по какой причине он посчитал вполне нормальным оскорблять и передразнивать участников шоу "Суперстар".

Напомним, многие знаменитости постоянно жаловались, что все члены жюри относятся к ним нормально, а Сергей Соседов якобы постоянно находит к чему придраться. При этом его резкие комментарии нередко считали не совсем уместными и объективными. Сам журналист во время интервью заметил, что сегодня "в шоу-бизнесе делать нечего".

Алена Жигалова поинтересовалась, по какой причине тогда он согласился и уже долгое время остается неизменным членом жюри в программе. Он отметил, что шоу отличается от всех остальных, так как знаменитости поют то, что никогда не пели. По словам критика, композиции, которые они исполняют, обычно намного "сильнее", чем их привычный репертуар.

Сергей Соседов указал, что именно в этой программе проявляется "творческая индивидуальность" каждого артиста. Алена привела пример с Наталией Власовой, исполнение которой журналист назвал "ужасным", а также употребил еще несколько не совсем приятных слов. Критик указал, что никого не оскорбляет, а просто указывает на ошибки. Он подчеркнул, что пародирует звезд лишь для того же, так как иначе они все утверждают, что он необоснованно наезжает на них. "Разговоры на кухне", – назвал он то, чем могли бы считаться его комментарии, если бы не специфичная манера.

