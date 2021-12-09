Предиабет, отложения жира: что творится с резко сдавшим Жуковым

Певица Наталья Королева выложила в свой аккаунт в "Инстаграме" фотографию с Сергеем Жуковым. Пост набрал большое количество комментариев. Дело в том, что на снимке исполнитель множества хитов выглядит совершенно не так, как раньше. Он пополнел и постарел.
"Конечно, есть проблемы со здоровьем. Здесь сейчас на лицо – андроидный тип отложения жира, когда происходит увеличение молочных желез, отложение жира преимущественно в области живота. Скорее всего, есть какие-то проблемы возрастного характера и гормональные. Скорее всего, повышен уровень пролактина, снижен уровень тестостерона, потому что это признак того, что проблемы есть. Нужно выяснить, нет ли предиабета", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Нурия Дианова.
Диетолог уверяет, что артисту нужно пройти обследование для того, чтобы разобраться, в чем проблема. По кадру видно, что у него, действительно, есть лишний вес. Эксперт предположил, что необходимо сделать звезде, чтобы улучшить состояние.
"Нужно выяснять, как сделать правильно программу питания, чтобы учесть уже существующие проблемы со здоровьем и при этом, правильно научить питаться человека для того, чтобы он похудел. Чем раньше человек начинает снижение веса, тем оно более осознанным является. Похудеть можно в любом возрасте", – успокоила поклонников Дианова.