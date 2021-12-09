"Непоправимый вред": раздутая Гузеева изводит себя после тяжелой болезни

Лариса Гузеева легла в больницу. Диетолог Дарья Русакова проанализировала состояние телеведущей.

Лариса Гузеева не так давно выписалась из больницы, где провела какое-то время из-за коронавируса. У телеведущей болезнь протекала тяжело, но, к счастью, все обошлось. Сейчас она жалуется на то, что сильно поправилась из-за гормональных препаратов.

"Раздутая, как шар", – говорит звезда.

Ведущая "Давай поженимся" отправилась в клинику для похудения, чтобы сбросить лишний вес. Врачи поработали над его питанием и прописали процедуры.

"Резкое снижение веса – это всегда стресс для организма. Жесткие диеты могут нанести непоправимый вред здоровью и снизить иммунитет, так как рацион обеднен макро и микронутриентами", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Дарья Русакова.

Диетолог заявляет, что после коронавирусной инфекции необходимо особенно бережно подходить к восстановлению. Рекомендуется индивидуально подбирать продукты употребления для лечения.

"Необходимо, чтобы в организм поступало достаточное количество легкоусвояемой белка, полезных жиров и сложных углеводов. Калорийность и БЖУ подбирается индивидуально. Практика показывает, что восстановление после коронавируса происходит медленно, у некоторых пациентов даже по истечению года наблюдаются отголоски ковида. Не рекомендую экспериментировать с диетами и детоксами", – подытожил кандидат медицинских наук.