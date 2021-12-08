52-летняя Буланова испугалась нового брака: Валера еще маленький!

Сейчас Татьяне Булановой 52 года. Однако мужчин она всегда выбирала гораздо моложе себя.

При этом знаменитость прекрасно выглядит, что отмечают все поклонники. Артистка всегда была крайне обаятельной и привлекательной, а потому вопросы о том, по какой причине ее так любят юные спортсмены, практически не возникают. Говорить о своем личном знаменитость не любит. В какой-то момент в Сети просто появились снимки артистки с молодым любовником.

Оказалось, что новым избранником Татьяны Булановой стал Валерий Руднев. Он не является человеком медийным, но к труду звезды относится с большим уважением. Возлюбленный младше знаменитости практически на 20 лет. Ранее ее не беспокоил этот момент, но теперь она призналась журналистам, что задумалась о главном. По словам Татьяны, она вдруг осознала, что, когда ей исполнится 70, мужчине будет 50 лет.

По словам знаменитости, она боится свадьбы. Артистка не уверена, нужен ли штамп, когда человек находится в таком зрелом возрасте. При этом Татьяна уверена, что свадьба означает выход на новый уровень отношений, отказываться от которого она не намерена. Знаменитость призналась, что иногда подкалывает избранника.

"Валера, ты еще маленький", – посмеялась Татьяна Буланова. Она отметила, что подобные высказывания злят ее возлюбленного, но она ко всему относится с юмором. По словам артистки, она не искала молодого мужчину специально, все случилось внезапно.