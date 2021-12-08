Ярко красит волосы и не носит фамилию отца: как живет и выглядит 23-летняя дочь Леонида Якубовича

Наследница звезды "Поля чудес" не выставляет родство с прославленным отцом напоказ и старается всего добиться самостоятельно

Наследница звезды "Поля чудес" Варвара появилась на свет 28 марта 1998 году. При рождении девочке досталась фамилия матери – третьей жены телеведущего Марины Видовой. Знаменитый отец с ранних лет отговаривал дочку идти по его стопам и связывать жизнь с телевизионными камерами. Несмотря на то, что девушка выбрала другую профессию, творчество в ее жизни все равно занимается немаленькую часть.

В этом году Варвара получила красный диплом магистратуры МГИМО по специальности международного журналиста. Девушка планирует делать карьеру в сфере журналистики, но не забывает заниматься творчеством для души. В начале прошлого года наследница телеведущего записала свою первую песню под псевдонимом Barbara Vido, а позже выпустила на нее клип. Варвара решила не останавливаться на достигнутом – уже в этом году вышел ее дебютный альбом с несколькими треками.

В передаче "Секрет на миллион" девушка рассказывала, что отец видит в ней внешнюю схожесть со своей матерью Риммой Семеновной. На личной странице дочери Якубовича в "Инстаграм" можно найти немало кадров с интересными образами – Варвара увлекается косплеем и часто перевоплощается в известных героев. К тому же, уже полтора года наследница ведущего красит волосы в огненно-красный цвет. По ее словам, прославленный отец не был против таких изменений во внешности дочки.

Варвара живет отдельно от родителей уже несколько лет и сама себя обеспечивает. Но любовь к готовке, присущая отцу девушки, она не переняла – предпочитает заказывать еду из заведений. Дочка звезды "Поля чудес" старается всего добиваться сама и не выставлять родство со знаменитым папой напоказ. Варвару никогда не привлекал образ жизни, который ведут дети других звезд. К тому же, ее отец тоже не привык кичиться своей узнаваемостью.

Наследница ведущего активно ведет личный инстаграм-аккаунт и часто делится с подписчиками яркими кадрами, находками и высказывается на философские темы. На днях на ее страницы появились снимки из Мексики – девушка впервые отправилась в путешествие совсем одна и рассказала об этом опыте.