"Что за фигня?!": участница сбежала со съемок "Давай поженимся!" из-за неудобного вопроса Гузеевой

Очередной выпуск шоу "Давай поженимся!" завершился скандалом. Дело в том, что одна из участниц пошла на ложь ради того, чтобы понравиться. Оказавшись в студии, 29-летняя Кристина рассказала, что является онлайн-диетологом. На вопрос об уровне образования девушка ответила: "Высшее".
Однако ведущим такого ответа было недостаточно. Лариса Гузеева попросила Кристину назвать высшее учебное заведение, которое та якобы окончила. Участница переспросила, будто не поняла вопрос. Осознав, что ее поймали на лжи, девушка "со средним специальным образованием" попросила вырезать этот момент из диалога.
Кристина начала нервничать, ведь ее авторитет был подорван. Возмущенная вопросами девушка покинула студию, объяснив свою ложь словами "это шоу".
"Что за фигня такая?! Что значит "это шоу"?! Это шоу называется "Обмани двух баб, которые там сидят в роли ведущих" или что, я не понимаю?", – сказала недоумевающая Гузеева.
Этот отрывок шоу "Давай поженимся!" набрал миллионы просмотров в Сети. А Кристина только рада такой популярности. "Конечно, я перенервничала, затупила. Но я шла на шоу для того, чтобы меня заметили. Какое-то время обо мне будут говорить, будут ржать. Это прикольно, я считаю. Мало, кто может это понять", – сказала девушка, обращаясь к подписчикам своего инстаграм-аккуанта после эфира.