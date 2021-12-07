"Ей было не до воспитания": известная актриса бросила полугодовалую дочь из-за мужика

Луиза Хмельницкая рассказала, что актриса в своем время оставила шестимесячную дочь на мужа. В браке Борис и Марианна прожили три года.
В 1978 году на свет у пары появилась дочь Дарья. По словам Луизы Хмельницкой, артистке всегда было скучно любить одного мужчину, и свои романы она даже не скрывала. "Ей было не до воспитания Даши", – посетовала гостья шоу.
Она поведала, что, когда малышке исполнилось полгода, то Марианна Вертинская явилась со словами о том, что влюбилась. Она бросила дочь на воспитание супругу.
Луиза Хмельницкая добавила, что Дарью вырастили отец и бабушка. Девушка не пошла по стопам родителей, а выбрала профессию дизайнера. У Марианны Вертинской также есть наследница Александра от первого брака с архитектором Ильей Былинкиным.
Марианна Вертинская пользовалась большим вниманием у известных мужчин. Так, в разные годы она состояла в отношениях с режиссерами Андреем Кончаловским и Андреем Тарковским.
Напомним, ранее сама Марианна Вертинская рассказывала, что их брак с Борисом Хмельницким распался из-за его мамы, которая была очень властной женщиной. А командовать звездной было трудно.