Вертинская едва не покончила с собой из-за романа Кончаловского

Марианна Вертинская снялась в фильме "Застава Ильича" в 20 лет. Благодаря этой картине она стала очень популярной. Над картиной также работали Андрей Тарковский и Андрей Кончаловский.
В беседе с Борисом Корчевниковым артистка отметила, что все, кто работал над этим фильмом, были молоды, поэтому было бы странно, если бы у нее не появилась влюбленность.
Некоторое время она встречалась со старшим братом Никиты Михалкова. Несмотря на сильные чувства, влюбленные не хотели вступать в брак. Мать Вертинской, напротив, настаивала на регистрации отношений и даже советовала дочери предъявить избраннику ультиматум.
Вскоре актриса узнала, что Кончаловский увлекся другой девушкой, балериной Наталией Аринбасаровой. Из-за приступа ревности Вертинская хотела покончить с собой, но попытка не удалась. Через некоторое время артистка поняла, что возвращать режиссера не имеет смысла.
С тех пор прошло полвека, а Марианна Вертинская до сих пор любит Андрея Кончаловского. Актриса считает, что такие чувства никогда не проходят. "Я его любила и люблю", – заявила она в шоу "Судьба человека".
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