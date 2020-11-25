Младшая дочь отказалась жить с Марианной Вертинской

Актриса Марианна Вертинская поделилась сокровенным. Она рассказала, почему ее наследница много лет не находилась рядом.

Артистка была замужем трижды. Однако ожидаемого счастья они ей не принесли. Единственное, о чем Марианна Вертинская сожалеет сегодня, так это о разводе с однокурсником Борисом Хмельницким, которому родила дочь Дарью.

Актер стал ухаживать за красавицей-коллегой. Вместе они стали ходить в компании. "Вот так мы общались и однажды оказались в одной кровати... Я почти сразу забеременела", – поделилась кинозвезда в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым телеканала "Россия 1". К этому времени у нее уже была дочь Александра от архитектора Ильи Былинкина.

Дочь стала спасением для Марианны Вертинской. 77-летняя знаменитость отметила, что их с Борисом Хмельницким семья распалась из-за его мамы, которая была очень властной женщиной. А командовать актрисой было трудно.

После развода звезд дочь Даша решила остаться с отцом. 13-летняя девочка сказала тогда, что никогда его не бросит. Бывший муж Марианна Вертинской обожал наследницу и все ей разрешал. Актриса призналась, что позже пожалела о том, что разошлась с супругом, который ее очень сильно любил.

