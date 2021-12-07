"Ни фигуры, ни красоты": вышедшая в свет в пижаме Рудковская вызвала оторопь

Для гала-ужина продюсер облачилась в золотой комбинезон, напоминающий пижаму. Его она дополнила микросумочками. Примечательно, что как правило Яна Рудковская любит появляться на публичных мероприятиях в платьях, демонстрируя длинные ноги.
Комбинезоны же она обычно не жалует. В своем инстаграм-аккаунте звездная блондинка опубликовала короткое видео в гламурном образе. Супруга Евгения Плющенко призналась, что действительно не любит комбезы, но на этот раз ей захотелось так одеться.
Помимо комплиментов от преданных поклонников Яна Рудковская собрала и множество негативных комментариев. Не секрет, что стиль продюсера часто подвергается осуждению. Некоторые считают, что она слишком явно демонстрирует любовь к роскоши, что выглядит отталкивающе.
У ряда подписчиков образ знаменитости вызвал оторопь. "Пижама вместо платья", "Ни фигуры, ни красоты", – отметили фолловеры. Другим не понравилось надменное выражение лица продюсера.
Ранее Яна Рудковская посетила шикарный ужин Dior для светской элиты. В изящном интерьере пятизвездочного отеля Метрополь столы ломились от искусных блюд, а гости пировали и наслаждались дорогими забавами. Хвастовство продюсера роскошной взбесило народ.