Откровения оказавшейся в раю Заворотнюк вызвали бурную реакцию

26-летнняя Анна Заворотнюк вместе с подругой отправилась на
курорт. Девушка проводит отпуск на Мальдивах. Даже на отдыхе Анна не может
забыть о проблемах, которые ожидают ее дома. На острове на Заворотнюк-младшую
нахлынули воспоминания.
Как призналась девушка в личном микроблоге, Мальдивы – это любимое место ее матери. Звезда "Моей прекрасной няни" много раз привозила детей на этот курорт.
Как-то раз Анна, ее мама и брат Майкл отправились на рыбалку. Для Анастасии и ее дочери поход завершился успехом– их улов был съедобным и вкусным. Майкла же ждало разочарование – из воды он вытащил только коралл. По словам Заворотнюк-младшей, Мальдивы – это рай на земле.
В последнее время Анна много путешествует. Недавно девушка побывала в Венгрии. Наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня" решила посвятить остаток 2021 года поездкам по миру. За время пандемии Заворотнюк истосковалась по новым впечатлениям.
"А теперь, когда понятно, что эта зараза с нами надолго, пора уже приспособиться к ней", – писала в личном инстаграм-аккаунте Анна.
Откровения Заворотнюк-младшей вызвали бурную реакцию. Пользователи Сети раскритиковали Анну. По мнению обитателей интернета, девушка должна находиться рядом с матерью, которая, по слухам, сражается с раком мозга.
"Мамка больная лежит. А она по Мальдивам", - нападают на Анну поклонники ее матери.