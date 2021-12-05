Откровения оказавшейся в раю Заворотнюк вызвали бурную реакцию

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, Анна, поделилась трогательными воспоминаниями.

26-летнняя Анна Заворотнюк вместе с подругой отправилась на курорт. Девушка проводит отпуск на Мальдивах. Даже на отдыхе Анна не может забыть о проблемах, которые ожидают ее дома. На острове на Заворотнюк-младшую нахлынули воспоминания.



Как призналась девушка в личном микроблоге, Мальдивы – это любимое место ее матери. Звезда "Моей прекрасной няни" много раз привозила детей на этот курорт.

Как-то раз Анна, ее мама и брат Майкл отправились на рыбалку. Для Анастасии и ее дочери поход завершился успехом– их улов был съедобным и вкусным. Майкла же ждало разочарование – из воды он вытащил только коралл. По словам Заворотнюк-младшей, Мальдивы – это рай на земле.

В последнее время Анна много путешествует. Недавно девушка побывала в Венгрии. Наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня" решила посвятить остаток 2021 года поездкам по миру. За время пандемии Заворотнюк истосковалась по новым впечатлениям.

"А теперь, когда понятно, что эта зараза с нами надолго, пора уже приспособиться к ней", – писала в личном инстаграм-аккаунте Анна.

Откровения Заворотнюк-младшей вызвали бурную реакцию. Пользователи Сети раскритиковали Анну. По мнению обитателей интернета, девушка должна находиться рядом с матерью, которая, по слухам, сражается с раком мозга.

"Мамка больная лежит. А она по Мальдивам", - нападают на Анну поклонники ее матери.