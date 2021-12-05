Многолетняя обида: почему Навка дважды "забыла" позвать Тарасову на свадьбу

Фигуристка Татьяна Навка много лет носит в сердце обиду на тренера Татьяну Тарасову. Когда спортсменка была еще ребенком, Татьяна Анатольевна отказалась взять ее под свое крыло.
В свежем интервью Тарасова вспомнила, как к ней приходила мама Навки с предложением о сотрудничестве. По словам тренера, уже тогда потенциал Татьяны был заметен, она очень выделалась среди сверстниц-фигуристок. Взять талантливую спортсменку Татьяна Анатольевна не смогла из-за сильной занятости. Тренер много времени посвящал Наталье Бестемьяновой.
Отказ ранил Татьяну Навку. Олимпийская чемпионка дважды выходила замуж и оба раза "забыла" пригласить Татьяну Тарасову на свадьбу. Об этом заслуженный тренер рассказал в свежем выпуске шоу телеканала НТВ "Секрет на миллион".
Спустя годы отношения Навки и Тарасовой потеплели. Фигуристка часто обращается к Татьяне Анатольевне за советом. Недавно, например, Татьяна показывала тренеру свою младшую дочь Надю. Наследница спортсменки от пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, несмотря на юный возраст, уже делает большие успехи на льду. Надежда с пеленок интересуется фигурным катанием.
По словам Тарасовой, дочь Навки очень способная и трудолюбивая. "Если в Таньку пойдет, будет дело", – рассудил тренер.