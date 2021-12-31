Александр Панайотов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Молодые звезды шоу-бизнеса отнюдь не меньше "ветеранов" хотят поддерживать контакт с народом.

Известный российский певец Александр Панайотов записал для читателей "Дни.ру" поздравление с Новым годом – 2022. Он стал одной из немногих знаменитостей, кто вспомнил, что во время предстоящих каникул россияне будут отмечать не один, а два праздника.

"Поздравляю вас с Новым годом и с Рождеством!", – сказал Панайотов.

Сам Александр вполне вероятно встретит Новый год в одиночестве. В эксклюзивном интервью "Дни.ру" 37-летний артист признался, что живет отдельно от своей супруги, и, по совместительству – директора Екатерины Кореневой. По словам Панайотова, они проживают в разных, но находящихся очень близко друг к другу квартирах и находятся рядом лишь иногда.

Однако звездную чету это отнюдь не тяготит. Перед тем, как записать поздравление с Новым годом, певец рассказал, что именно уважение к личному пространству друг друга помогает им с Екатериной так долго сохранять брак: артист и его директор женаты уже более пяти лет. Но Александр отмечает, что иногда семейную идиллию нарушает излишняя настойчивость супруги, которую он объясняет ее знаком зодиака: по традиционному гороскопу Коренева – лев.