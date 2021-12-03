"Неудачная пластика": Неузнаваемая Навка в купальнике напугала народ

Татьяна Навка анонсировала свое ледовое шоу в Дубае.

Фигуристка выложила фото в купальнике с солнечного пляжа в Арабских Эмиратах, куда она поехала отдыхать и работать. На днях у Татьяны состоится показ сказки на льду "Спящая Красавица. Легенда Двух Королевств" в Дубае. Поклонники пожелали Навке удачи и поздравили с премьерой в новой стране. Однако внешний вид Татьяны на фото вызвал неоднозначную реакцию.

Некоторые фанаты вовсе не узнали спортсменку, испугались, что она выглядит изможденной из-за большого количества работы. "Неудачная пластика (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что у вас с подбородком?", "Ох зря вы Татьяна в купальнике фото выставили", "Следить за своей внешностью. Это прекрасно", – написали комментаторы.

Ранее Татьяна Навка взбудоражила народ дорогущими украшениями. Фигуристка выложила фото с новогодней фотосессии, на которых предстала в золотом платье и бриллиантах. Реакция была неоднозначная, кто-то восхитился образом, другие же поинтересовались, откуда у спортсменки такие деньги.

Также поклонники осудили Татьяну Навку за празднование Хэллоуина. Она нарядилась в тематический костюм и подобрала такой же для ребенка. Фанаты решили, что ей не стоило поддерживать "праздник нечистой силы" и еще втягивать в это дочь.