"Лицо чужое": Неузнаваемая Навка обвешалась дорогущими украшениями

Российская фигуристка Татьяна Навка в 46 лет выглядит роскошно. Стройная, подтянутая и моложавая спортсменка знает, как преподать себя и покорить россиян своей красотой.
Сейчас чемпионка снимается в шоу "Ледниковый период", еженедельно мелькая перед камерами, которые зачастую выдают физические несовершенства. И если на экранах Татьяна Навка предстает с морщинами и складками, то в "Инстаграм" она практически другой человек.
Недавно супруга Дмитрия Пескова разместила в личном блоге кадры с новогодней фотосессии. Звезда позировала в шикарном образе между заснеженных елочек. Татьяна Навка облачилась в золотое платье и обвешалась дорогущими украшениями.
Эти драгоценности вызвали у россиян разнообразную реакцию. "Сейчас явно бриллианты настоящие. Муж подарил или сами заработали?", "Слишком красиво, слишком богато! Все слишком, все чересчур!" — написали пользователи Сети.
Но особое внимание народ уделил поразительной внешности фигуристки. Татьяна Навка предстала перед камерой в образе молодой красотки. Спортсменку узнали на фото с большим трудом, многим она напомнила певицу Алсу. Пухлые губы, вечерний макияж, абсолютно гладкая кожа мощно повлияли на облик звезды.
"Лицо чужое", "Таня, вы неузнаваемы!", "Губы сделала, вот и совсем изменилась", "На себя не похожа, другая с фотошопом!" — отреагировали комментаторы. Татьяна Навка свой секрет преображения так и не раскрыла.