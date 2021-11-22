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Шоу-бизнес
"Лицо чужое": Неузнаваемая Навка обвешалась дорогущими украшениями

"Лицо чужое": Неузнаваемая Навка обвешалась дорогущими украшениями

Олимпийская чемпионка поразила преображением. Татьяна Навка выглядит богато.
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Российская фигуристка Татьяна Навка в 46 лет выглядит роскошно. Стройная, подтянутая и моложавая спортсменка знает, как преподать себя и покорить россиян своей красотой.

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 Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

Сейчас чемпионка снимается в шоу "Ледниковый период", еженедельно мелькая перед камерами, которые зачастую выдают физические несовершенства. И если на экранах Татьяна Навка предстает с морщинами и складками, то в "Инстаграм" она практически другой человек.

Недавно супруга Дмитрия Пескова разместила в личном блоге кадры с новогодней фотосессии. Звезда позировала в шикарном образе между заснеженных елочек. Татьяна Навка облачилась в золотое платье и обвешалась дорогущими украшениями.

Эти драгоценности вызвали у россиян разнообразную реакцию. "Сейчас явно бриллианты настоящие. Муж подарил или сами заработали?", "Слишком красиво, слишком богато! Все слишком, все чересчур!" — написали пользователи Сети.

Но особое внимание народ уделил поразительной внешности фигуристки. Татьяна Навка предстала перед камерой в образе молодой красотки. Спортсменку узнали на фото с большим трудом, многим она напомнила певицу Алсу. Пухлые губы, вечерний макияж, абсолютно гладкая кожа мощно повлияли на облик звезды.

"Лицо чужое", "Таня, вы неузнаваемы!", "Губы сделала, вот и совсем изменилась", "На себя не похожа, другая с фотошопом!" — отреагировали комментаторы. Татьяна Навка свой секрет преображения так и не раскрыла.


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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 ноября 2021, 12:11 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Навка гуляла в мороз с молодыми красавцами

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