Россияне ахнули при виде истощенного мужа Заворотнюк: Когда уйдет беда?

Вот уже несколько лет Петр Чернышев является партнером Татьяны Навки во многих ледовых спектаклях. Сейчас самым обсуждаемым событием является премьера "Лебединого озера".

Долгое время представление красочно рекламировали на всех платформах, и вот теперь поклонники могут посмотреть на работу спортсменов собственными глазами. Сама олимпийская чемпионка очень гордится тем, что было сделано, а потому активно демонстрирует публике фотографии. В Сети можно найти много кадров с премьеры.

На нескольких снимках супруг Анастасии Заворотнюк предстал с обнаженным торсом. Многие отметили, что фигурист сильно похудел. Публика начала переживать за состояние Петра Чернышева еще некоторое время назад. Тогда поклонники стали замечать, что с каждым выходом в свет он становится все более субтильным. Известно, что на лекарства для возлюбленной требуются огромные деньги, а потом спортсмен работает практически круглые сутки.

По словам самой Татьяны Навки, они с коллегами Чернышева уже давно называют "святым". Фигурист делает все возможное, чтобы помочь любимой жене. При этом ни он, ни дочь Анастасии Заворотнюк не выставляют напоказ собственные переживания, за что поклонники уважают их еще сильнее. Они сразу обозначали свою позицию: личное останется личным.

Однако теперь поклонники обеспокоены состоянием самого фигуриста. Многие полагают, что, мечтая помочь любимой, он якобы мог забыть позаботиться о самом себе. Пользователи интересуются: "Когда уйдет беда из этой семьи?". Также они подчеркнули, что Петру Чернышеву стоит проследить за собственным питанием, так как он якобы выглядит истощенным.