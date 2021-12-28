Побрилась налысо и высочила замуж за юнца: что стало с брошенной ради Навки женой Пескова

Дмитрий Песков и Екатерина Солоцинская развелись почти десять лет назад. За это время женщина полностью перекроила свою жизнь

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков женат на известной фигуристке Татьяне Навке уже седьмой год. В свое время союз стал ярким примером звездной свадьбы с участием политика и всего за несколько лет затмил все предыдущие браки государственного деятеля. Многие россияне успели забыть о женщине, с которой Дмитрий Песков почти 20 лет шел рука об руку до встречи со спортсменкой.

Брак с Татьяной Навкой стал для пресс-секретаря президента третьим. Если с первой супругой, внучкой советского полководца Анастасией Буденной, Дмитрий Песков прожил всего несколько лет, то со второй женой мужчина задержался надолго. К тому же, политик встретил юную Екатерину Солоцинскую еще до его первого развода.

Будущие супруги познакомились в 1990 году. Тогда дочери советских дипломатов, едва ли не с рождения проживающей в Турции, было всего 14 лет. Девятилетняя разница в возрасте, жена и новорожденный сын политика не стали помехой. Мужчина развелся с первой супругой и женился на новой возлюбленной как только ей исполнилось 18 лет.

Супружеская жизнь не всегда была гладкой и обеспеченной. В поисках быстрого заработка возлюбленные подрабатывали извозом на "Жигулях" и даже играли в казино. В 1998 году у супругов первая наследница Елизавета, в начале нулевых – двое сыновей. На тот момент карьера Дмитрия Пескова уже пошла в гору, а достаток семьи заметно вырос. Однако отношения супругов становились только хуже.

Чем выше шла в гору карьера политика, тем больше отдалялись возлюбленные. По словам Екатерины, муж почти не бывал дома – супруги начали жить параллельно друг от друга. Несмотря на то, что с годами брак становится только слабее, он продолжался ровно до тех пор, пока Солоцинская не узнала о романе мужа с Навкой.

С момента развода супругов прошло уже девять лет. За это время Екатерина сильно перекроила свою жизнь. Женщина перебралась в Париж, заменила псевдодрузей, отвалившихся после ее расставания с влиятельным мужем, на новых, добилась успехов в карьере и даже наладила личную жизнь.

Сейчас бывшей жене Дмитрия Пескова 48 лет. Если раньше Солоцинская руководила косметическим салоном, то теперь она организует арт-путешествия и даже владеет агентством в этой сфере. А в 2018 году стало известно, что женщина снова выходит замуж.

Избранником экс-супруги пресс-секретаря президента стал юрист Андрей Григорьев, который моложе ее на 11 лет. Судя по всему, именно новая любовь и предвкушение перемен подтолкнули Екатерину к смене имиджа. Незадолго до помолвки женщина окончательно распрощалась и со старой жизнью, и с волосами. Бывшая жена Дмитрия Пескова побрила голову, оставив на голове только маленький темный "ежик".