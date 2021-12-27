Как не набрать за праздники лишние килограммы: эффективные советы врача

Десять дней новогодних каникул – большой соблазн даже для адептов здорового образа жизни. Как есть и не толстеть? Артем Толоконин, врач психотерапевт, руководитель первой в России клиники психосоматической медицины и автор уникальной системы психосоматической реабилитации человека, рассказывает, что делать.

Не торопитесь ставить ограничения

Любая диета – эффект на непродолжительный срок. Малейший срыв – и все сброшенное может вернуться в двойном объеме. Чтобы этого не происходило, нужно сперва разобраться, какие психологические процессы скрываются за этими "страшными" цифрами на весах.

Причин полнеть всего две

Одна из них – ощущение собственной неполноценности. Если вас не замечают, игнорируют, ваше мнение для окружающих ничего не значит, если вы "маленький человек", в мозг поступает сигнал – надо увеличиваться. В природе крупное, массивное животное всегда выглядит угрожающим. Так и для человека: лишний вес придает весомых аргументов, чтобы противодействовать какому-либо психологическому давлению на себя со стороны близких или общества в целом.

Вторая причина – излишняя тревожность и неуверенность в себе. Вспомните, как рука сама тянется перехватить что-нибудь вкусненькое перед экзаменом, важной встречей или устройство на работу. А если такое чувство вы испытываете постоянно: так ли я выгляжу, то ли я говорю, а что скажут окружающие… В таких ситуациях организм просто вынужден нарастить "толстую кожу", чтобы обезопасить себя – снизить чувствительность и заглушить тревогу. В этот момент в работу включается парасимпатическая нервная система: блуждающий нерв активизируется в процессе пищеварения и вместе с тем расслабляюще действует на весь организм – снижается тревожность, нормализуется сердцебиение. Заедать стресс – обычная саморегулирующая функция нашего организма.

Так есть или не есть?

Если вы не хотите поправиться за новогодние праздники, вместе со здоровым образом жизни, заведите себе еще одну полезную привычку – ощущать себя счастливым в настоящем моменте. Просто так – без всякой причины. Научитесь не поддаваться панике в незнакомой компании, не цепляйтесь за мимолетные радости типа похвалы или внезапной прибавке к зарплате. Когда вы начнете просто наслаждаться тем, что у вас есть, уловите это состояние счастья, наладятся и отношения с людьми и финансовый поток усилится. А главное – вам больше не нужен будет лишний вес, который раньше с таким усердием запасал организм. Если человек работает над своей психологией, настраивает себя на состояние счастья, ведет здоровый образ жизни, у него хорошо будет работать саморегуляция. И даже если в новогодние праздники он позволит себе лишнее, организм все сам переварит – без прибавки на весах.