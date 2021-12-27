Сравнивали с лошадью и называли ребенком-дауном: что стало с рожденной от женатика дочкой Елены Воробей

Наследница юмористки едва не стала инвалидом, столкнулась с травлей в школе и потеряла родителя



Известная российская юмористка Елена Воробей – не из тех, кто любит делиться подробностями своей личной жизни. Единственная наследница знаменитости исполнилось уже выросла, однако знаменитая мать нечасто радует поклонников снимками с дочерью. Кроме того, Елена долгие годы скрывала правду о настоящем отце Софии.

В свои 18 лет София Лебенбаум (Лебенбаум – настоящая фамилия Воробей) успела пережить немало трудностей. Девочка родилась недоношенной, много болела в детстве и уже в младших классах столкнулась с травлей. Не так давно в студии программы "Звезды сошлись" на канале НТВ София рассказала, что ей много лет приходилось терпеть насмешки.

Одноклассники начали травить Соню из-за внешности уже в младших классах, а старшеклассницы сравнивали ее с лошадью. К тому же, злые языки находились и среди интернет-пользователей. Однажды девушку даже назвали ребенком-дауном. Однако оскорбления – не самое страшное, с чем пришлось столкнуться наследнице пародистки.

В подростковом возрасте у Сони начались серьезные проблемы со спиной. Девочка начала страдать от страшных болей, с трудом могла дышать и едва не стала инвалидом. К счастью, проблему помогла решить дорогостоящая операция в Германии – Соне поставили 20 шурупов и две спицы в спину.

Кроме того, наследница юмористки потеряла второго родителя – его личность Елена Воробей скрывала много лет. Только спустя годы артистка призналась, что отцом Сони был женатый питерский предприниматель Игорь Константинович, который скончался после падения с лестницы несколько лет назад. От биологического отца у Софии остались два единокровных брата, однако девушка перестала общаться с ними после трагедии.

К счастью, многие несчастья в жизни дочери знаменитости остались позади. Проблемы со спиной отступили несколько лет назад – теперь Соня показывает неплохие результаты в спорте. Кроме того, в этом году девушка окончила школу с золотой медалью и поступила в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. А значит, ее школьные обидчики тоже остались в прошлом.