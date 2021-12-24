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Шоу-бизнес
Распухшая после страшной болезни Заворотнюк произвела фурор: Не видно глаз

Распухшая после страшной болезни Заворотнюк произвела фурор: Не видно глаз

Страшная трагедия Анастасии Заворотнюк изменила не только ее жизнь, но и жизнь всех членов ее дружной семьи. Так, в какой-то момент ее красавица дочь призналась, что после того, как она узнала о диагнозе мамы, она и сама заболела.
прочитано 1151 раз

У Анны Заворотнюк случилась депрессия. Популярная сегодня в Сети девушка в какой-то момент поделилась с поклонниками деталями своего состояния. Она сообщила, что тогда прекратила общение со многими людьми и не видела для себя ничего хорошего впереди. Она начала работать с врачами, лечение принесло свои плоды. Сейчас звездная наследница чувствует себя намного лучше.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

С каждым днем у дочери Анастасии Заворотнюк растет количество подписчиков. Они восхищаются не только ее умом и красотой, но и тем, насколько искренне она умеет общаться с совершенно незнакомыми людьми. Однако иногда все это становится поводом для беспокойства.

На днях Анна решила продемонстрировать детали своего похода к косметологу. Она опубликовала видео, на котором ей делают специальную процедуру, но даже фильтр не смог скрыть некоторых моментов. В Сети тут же появилась информация о том, что подписчики обеспокоены состоянием Заворотнюк.

Некоторые тут же стали говорить о том, что дочь Анастасии Заворотнюк снова столкнулась с проблемами. Другие же начали волноваться, предположив, что накануне она могла плакать, а потому выглядит вовсе не так свежо, как все привыкли. Все дело в том, что на кадрах можно заметить, что лицо Анны достаточно сильно опухло. Вдобавок ко всему, она слегка прищурилась и кажется, что глаз почти не видно. Однако некоторые понимающие люди успокоили публику: ничего страшного скорее всего нет, подобный вид может быть последствием как процедуры, так и, например, чрезмерного употребления воды на ночь.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Анастасия Заворотнюк. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 24 декабря 2021, 09:52 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

комментарии

Ответить:

Гость923772
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Да наплевать на неё...
123
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идиоты!!!
Гость928981
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Не стыдно писать хрень?? Доча, ты стыд потеряла и совесть!
1

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