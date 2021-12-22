"Больше никогда!": Пьяная Навка закатила истерику при детях

Мастер спорта Татьяна Навка стала гостьей программы "Вечерний Ургант", где рассказала про ледовый спектакль и свою жизнь. Телеведущему удалось склонить спортсменку к откровенной беседе. Звезда рассказала о забавном казусе, который случился в далеком прошлом под Новый год.
Как-то раз фигуристку позвали на корпоратив после окончания шоу "Ледниковый период", где веселился народ и разливалось шампанское. Так вышло, что сразу после этой гулянки Илья Авербух наметил представление для детей, где Татьяна Навка должна была выступить на льду с Романом Костомаровым.
Чемпионка слишком увлеклась увеселительными напитками, и ей пришлось развлекать публику в нетрезвом виде. При детях она закатила истерику — безудержно хохотала весь номер. Татьяна Навка просила партнера крепче держать ее, поскольку не могла нормально устоять на ногах.
Предаваясь воспоминаниям, звезда уточнила, что маленькие зрители не заметили подвоха, и ей удалось показать приличные элементы. Фигуристка заверила, что пьяной выходила на лед лишь в однажды. "Была такая история. Но больше никогда! Ни разу в жизни", — заявила спорстменка.
Услышав рассказ чемпионки, Иван Ургант напоил ее шампанским. Татьяна Навка пригубила из кузова игрушечного грузовика.