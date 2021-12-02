"Что ж ты, гнида": Озлобленная Гузеева накинулась на соперницу

Актриса Лариса Гузеева отомстила помощнице ради сохранения семьи. Ее терпение лопнуло.

Строгий нрав и высокую самооценку ведущей шоу "Давай поженимся!" переплюнуть крайне тяжело. Лариса Гузеева знает себе цену и дорожит тем, что имеет. В период брака с первым мужем Ильей Древновым брюнетке пришлось сурово отстаивать свои позиции. На работе артистка заподозрила соперницу, которая покушалась на ее личную жизнь.

На съемках телепрограммы Лариса Гузеева поведала историю о скандальном выяснении отношений с ассистенткой по актерам из Дома кино. Эта особа вызывала по телефону ее мужу и разговаривала с ним достаточно долго. "Что ж ты, гнида, звонишь мне в семью! Я же замужем!" — думала тогда Лариса Гузеева.

Актриса не выдержала и вызвала соперницу на серьезный разговор в туалет. Расположившись среди унитазов, звезда накинулась на соперницу с угрозами. Лариса Гузеева испытывала горечь и обиду. Она строго-настрого запретила оппонентке лезть в чужую жизнь. Параллельно с этим артистка сняла туфлю на высоченной шпильке, готовясь к драке.

Слова ревнивицы оказались настолько убедительными, что ее соперница разрыдалась. Получилось у Ларисы Гузеевой оградить супруга от назойливых звонков или нет, история умалчивает.

Напомним, знаменитость вернулась к работе на телевидении совсем недавно. Долгое время она лежала в больнице, мучаясь от ковида, а затем восстанавливала организм дома. Сейчас Лариса Гузеева продолжает вести шоу "Давай поженимся!" в трезвом уме и твердой памяти.

