"Голый с проститутками": Сергей Жуков стал жертвой папарацци

Солист группы "Руки вверх!" раскрыл тайные подробности. Скандальные кадры обнаженного мужчины с девушками попали в СМИ.

Знаменитый музыкант рассказал забавную историю из далекого прошлого. Однажды во время гастролей Сергей Жуков получил ужасную новость от друга. По телефону певец узнал, якобы в газете "Жизнь" разместили кадры, где он развлекается с девицами легкого поведения.

Солист группы "Руки вверх!" получил совет: срочно посмотреть выпуск издания и по возможности выкупить весь тираж. "Там просто кошмар. Ты голый с проститутками. Фото в каких-то отелях..." — рассказал артисту взволнованный товарищ.

Сергей Жуков смог приобрести заветный номер газеты только через два дня по приезде в Москву. В той самой статье он увидел на снимках незнакомого голого мужчину, который предавался утехам в компании блудниц.

Оказалось, солист "Руки вверх!" стал жертвой папарацци — фотографы выдали за него другого человека. В конце материала была маленькая приписка о том, что снятый на камеру мужчина не очень похож на певца.

"Я чуть было не родил в тот момент", — признался Сергей Жуков. Тогда никаких скандальных новостей о нем не писали, потому что ничего особенного не происходило. Певца одолевала скука, хотелось прочитать о себе что-то интересное. В целом, музыкант был рад, что кто-то опубликовал яркую новость, упомянув его имя.