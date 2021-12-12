"Заложник образа": почему Жуков исполняет песни 20-летней давности

Блогер Максим Нечаев объяснил, что мотивирует Сергея Жукова давать концерты с одними и теми же песнями.

"Крошка моя", "18 мне уже", "Он тебя целует", "Я не отдам тебя никому", "Когда мы были молодыми" – песни группы "Руки вверх", которые знает, пожалуй, каждый человек в нашей стране. Коллектив объездил всю Россию со своими хитами, а солист стал одним из самых популярных и узнаваемых артистов в России.

На днях музыкант выложил в "сторис" своего аккаунта в "Инстаграме" видео, где он поет то, подо что-то слушатели танцевали еще лет 20 назад. Многие удивляются, не надоело ли ему еще.

“Возможно, ему и надоело столько лет петь одни и те же песни, но я думаю, что те эмоции у людей, которые вызывает его пение, отодвигает эту проблему на задний план. И, конечно же, немаловажным фактором является то, что он выступает не бесплатно”, – дал комментарий Максим Нечаев.

Блогер уверен, что на то есть свои причины. В любом случае, многие до сих пор наслаждаются музыкой, которую делает Сергей Жуков.

“Каждый артист является заложником своего образа, но это происходит до поры до времени, пока он его не перерастет. Второй вариант – он не переходит, а остается в своем же образе. А третий – он может перестать быть артистом вообще. Вот три варианта развития. Сергей Жуков, видимо, относится ко второму варианту”, – подытожил музыкант.