Кто получит наследство режиссера Соловьева – вмешался адвокат

Кинодеятель Сергей Соловьев приложил руку к созданию потрясающих фильмов, которые народ смотрит и любит десятки лет. Благодаря гениальным способностям мужчины, появилась легендарная трилогия "Асса". Творческое наследие режиссера сложно переоценить, ведь оно вне времени.
Кроме искусства, Сергей Соловьев оставил после себя имущество, которое по традиции должно перейти кому-то из ныне живущих. Никакой информации о завещании режиссера в СМИ не проникало. Возможно, он не успел изложить на бумаге последнюю волю.
Юрист Тимур Маршанин рассказал об условиях, согласно которым происходит раздел имущества покойного. Если в завещании нет оговорок, оно переходит к наследникам первой очереди — детям и супругам. В прошлом году умер сын Сергея Соловьева, так что единственным максимально близким родственником усопшего считается его дочь Анна.
Адвокат уточнил, что нередко люди отнекиваются от составления завещания, поскольку думают, что смерть нескоро их заберет. Из-за отсутствия решающего документа части имущества по закону попадают в руки иждивенцев, а не только наследников первой очереди.
Напомним, Сергей Соловьев умер в своей московской квартире. Режиссер скончался на 78 году жизни. Соболезнования по поводу кончины гения выразила актриса Екатерина Волкова.