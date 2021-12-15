"Сделать это было невозможно": Сябитова разоткровенничалась про трудности с походом в туалет

Роза Сябитова заговорила о непростой проблеме.

Телесваха решила рассказать своим подписчикам о том, как ей досталась квартира от свекра и свекрови и как она там делала ремонт. Дом довольно старый, времен Хрущева, ванная и туалет крайне маленькие, около двух квадратных метров. Роза разоткровенничалась, что боялась, что детям не понравится ее решение по планировке, но она все-таки решилась.

Так как части санузла были очень маленькими, настолько, что сходить в туалет без травм было невозможно, Сябитова решила объединить помещения и сделать совмещенный санузел, хоть для большой семьи это и не очень удобно. "Все-таки соединила туалет и ванную, так как из-за маленького пространства туалета сделать ЭТО без травм было невозможно", - поделилась телесваха.

Подписчики бросились в бурные обсуждения планировки квартир. "Я в своей квартире сделала точно также и дочери и ее семье нравится, они там живут с удовольствием", "Не люблю совместный санузел. Все должно быть раздельно. А еще лучше, когда две туалетные комнаты", "Совмещенный санузел хорош, когда семья из двух человек! Появление детей и гостей всегда появляются проблемы! Это всем понятно и так!", "Правильно. Совмещенный санузел намного удобнее", "Совместный санузел плохо, когда разнополые дети. Особенно, если в одно время надо и в школу и в институт!", – высказали свое мнение комментаторы.